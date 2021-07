Volantino negazionista in chiesa, shock a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - “Nessun virus ha fatto strage come stanno facendo questi vaccini”. “La vaccinazione sta facendo centinaia di migliaia di morti per difendersi dal nulla”. Il vaccino paragonato a un tuffo dal ventesimo piano “per proteggermi dal raffreddore”. E così via: questo il tenore del volantino comparso in chiesa a Monterosso, dal titolo Covid19: dittatura dichiarata. La realtà che i media tacciono, attribuito al giornalista Maurizio Blondet, che sul suo sito mostra scetticismo verso il vaccino e l'approccio generale con la pandemia, parlando altresì di una dittatura che sarebbe stata inaugurata dal premier Draghi e dal ministro Speranza in occasione della conferenza stampa del 22 luglio scorso. Il foglio, rinvenuto nei pressi dell'acquasantiera assieme ad altre pubblicazioni, ha presto fatto il giro del paese suscitando la perplessità di molti. Tra le persone rimaste più colpite, quelle famiglie che con l'avvento del Covid hanno pagato un prezzo altissimo, perché la pandemia si è portata via ciò che avevano di più caro: Renzino De Simoni, storico milite della Pubblica assistenza di Monterosso al quale il borgo dedicherà una targa, e Giuliano Lemonci, di Pignone, gruista del Mirabello. Da qui parte l'iniziativa delle famiglie Lemonci-Plotegher e De Simoni-Busco, di Silvana Sassarini per la Pro Loco monterossina, di Valentina Barbieri per la locale Pubblica assistenza Croce Bianca, di Susanna Barbieri per il Consorzio Turistico Cinque Terre. Dopo un'attenta riflessione, hanno infatti scritto lunga lettera in cui condannano il gesto e cercano di far comprendere quale calvario abbiano passato e cosa stiano affrontando oggi, consce del fatto che Renzino, Giuliano e molte altre persone non ci sono più.



"Scriviamo, come Comunità monterossina, per segnalare una situazione assurda che il nostro paese nell’ultimo periodo sta vivendo - si legge nella lettera- . Questa mattina un’anziana signora, che ogni giorno va in chiesa, ci ha fatto notare che il parroco del paese ha messo tra i fogli da far leggere ai parrocchiani un volantino nel quale viene più volte precisato che il vaccino anti-Covid non serve a nulla e dove viene anche citato il numero di morti prodotti dallo stesso. Monterosso al mare è un paese che, lo scorso dicembre, ha vissuto un grave lutto: il milite più anziano De Simoni Lorenzo, durante uno dei suoi trasporti Covid, nonostante la sua maniacale cura nel prepararsi, ha contratto la malattia e, in meno di un mese, ha lasciato due figlie, due nipoti e una moglie. Ilenia Plotegher, dopo ottantadue giorni di terapia intensiva ha perso suo marito Giuliano Lemonci di 48 anni anch’egli a seguito dell’infezione da Covid-19 ed ora si trova a dover crescere due bambini di 10 e 17 anni da sola. Crediamo che ognuno sia libero di pensarla come crede, ma la libertà altrui finisce quando comincia la nostra. Ogni giorno vediamo in ospedale dottori prodigarsi con turni a volte di 36 ore per combattere contro questo mostro. Solo chi ha vissuto sulla propria pelle la crudeltà di perdere un proprio caro, senza mai poterlo abbracciare o baciare nemmeno un’ultima volta o chi, come il nostro amico Renzo, ha dato la vita per salvare gli altri può capire quanto tutto questo possa far male. Non è accettabile che un pastore, che dovrebbe occuparsi della propria comunità come un padre fa con i propri figli, faccia passare questo messaggio. La nostra maggiore preoccupazione volge proprio nei confronti dei minori, in quanto al di sotto dei 12 anni non è ancora possibile accedere alle vaccinazioni, per questo motivo andrebbero maggiormente tutelati ed accompagnati ad una responsabilità univoca e civile in questo particolare momento storico”.



“La Pro Loco, con il Consorzio Turistico Cinque Terre – si legge ancora - curano, organizzano e realizzano eventi sul territorio, attenendosi ai rigidi protocolli Covid nel rispetto di quelle che sono le normative vigenti. La gestione delle spiagge, ad esempio, ha richiesto molto lavoro per costruire una modalità di prenotazione che permettesse il distanziamento e allo stesso tempo l’utilizzo delle spiagge per il maggior numero di persone. Le iniziative e le manifestazioni vedono il coinvolgimento di volontari per assicurare che avvenga tutto nel rispetto delle normative anti contagio. La Pubblica assistenza, più volte coinvolta in questi contesti per sensibilizzare ed informare i partecipanti, si dice sconcertata da questa iniziativa del parroco. Quotidianamente loro si adoperano per trasportare persone, in passato sono stati in prima linea per permettere che venissero effettuate le vaccinazioni e proprio per la sofferenza e il numero di morti, che sono stati protagonisti delle loro giornate nell’ultimo anno e mezzo, non trovano giustificazione a questo tipo di iniziative. Con questa breve lettera, quello che la Comunità, le Associazioni e la Pubblica Assistenza chiedono è l’intervento, nel minor tempo possibile, delle autorità competenti che siano di ordine pubblico o ecclesiastico. Lo stesso sacerdote si è dichiarato più volte no-vax inviando anche messaggi e video tramite whatsapp ai propri fedeli per convincerli della sua idea, riteniamo pertanto sia necessario fare il possibile per tutelare tutti, dai bambini che frequentano catechismo, agli anziani che ogni giorno vanno nella sua chiesa, ai turisti stessi. Nel proprio privato ognuno è libero di fare quello che crede sia meglio per sé stesso, ma, chi riveste una posizione pubblica deve attenersi a quelle che sono le disposizioni e i protocolli del governo”.



Non manca una netta presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale, che già la scorsa settimana ha informato dell'accaduto le autorità competenti e ha chiesto udienza al vescovo. “Da rappresentante delle istituzioni – afferma il sindaco Emanuele Moggia - sono preoccupato e sconcertato. Da fedele sono turbato e prendo le distanze: il messaggio del Cristianesimo è un messaggio di vita e non di morte. Vaccinarsi è un’opzione etica, perché è in gioco la salute e la vita di sé stessi e degli altri. In negazionismo e l’incitazione a non vaccinarsi è un atto gravissimo, perché è un potenziale invito al suicidio. Per qualunque cittadino vaccinarsi è un dovere morale, civico e costituzionale”.



Si precisa che, pur essendo il volantino poggiato su una copia di Avvenire, quotidiano normalmente distribuito nelle parrocchie, non c'è naturalmente alcuna correlazione tra testata e volantino.



