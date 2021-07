Vescovo stamani a Varese Ligure, nel pomeriggio a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti presiede stamani alle 11 a Varese Ligure, in alta Val di Vara, la Messa solenne per la festa patronale della Madonna della Visitazione. Non ci sarà invece nemmeno quest’anno, a causa della pandemia, la tradizionale processione serale per le vie del borgo medievale. Nel pomeriggio, il vescovo sarà invece a Levanto, per l’inizio dell’anno santo di San Giacomo apostolo. Venerdì prossimo alle 17 il vescovo sarà invece a Madrignano per la benedizione, a conclusione dei lavori di sistemazione, del rinnovato sagrato della chiesa parrocchiale. La cerimonia avviene anche in vista della festa patronale di Santa Margherita, il 21 luglio. Monsignor Palletti sarà in Val di Vara anche domenica prossima, per celebrare a Veppo, alle 17, la Messa festiva e conferire nel contempo le Cresime. Infine, sabato prossimo alle 10 il vescovo celebrerà Messa e conferirà le Cresime alle persone adulte nella cripta della cattedrale di Cristo Re.