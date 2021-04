Venti mesi di cantiere e Monterosso avrà il parcheggio multipiano

Cinque Terre - Val di Vara - La vecchia struttura in parte è stata demolita. Così Monterosso guarda avanti e procede nella costruzione del parcheggio multipiano di Loreto. I lavori sono sono ripartiti già da un mese ma soltanto un paio di giorni fa è partita la demolizione, di una parte, della struttura preesistente per consentire il rispetto della distanza dal canale prevista dalla vigente normativa. Un grosso escavatore dotato di una speciale pinza ha letteralmente sbriciolato il calcestruzzo armato; i residui delle demolizioni sono stati quindi allontanati dall’area di cantiere e smaltiti a discarica autorizzata. A renderlo noto è l’amministrazione comunale di Monterosso che approfondisce anche sugli altri lavori sull'area: "Contemporaneamente sono in corso di esecuzione da parte di Enel Distribuzione lavori propedeutici alle opere di costruzione del parcheggio: saranno completamente interrate le linee elettriche presenti nella zona ed eliminate pertanto tutte le linee aeree e le palificazioni consentendo un notevole miglioramento dell’aspetto ambientale del sito”.

L’iter si era sbloccato poco più di un anno fa quando la Regione Liguria approvò la variante al Piano di Bacino riguardante il torrente Pastanelli-Morione che modifica le fasce di inondabilità dell’intera area della rotonda di Loreto e dell’alveo del corso d'acqua, fino alla “celebre” briglia selettiva (Leggi qui qui).

"Successivamente venne approvato il nuovo progetto che rispettava la nuova normativa dei Piani di bacino - ha detto il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia - che prevede la distanza di 10 metri dall'alveo. Il progetto poi andò in Conferenza di servizi e venne approvato da tutti gli enti e ne è seguito il via ai lavori, avvenuto in autunno. Il cantiere ha riaperto formalmente un mese fa".



“Il progetto del parcheggio prevede la costruzione di 80 posti a rotazione pubblici (con pagamento a tariffa oraria), 96 box auto e 105 posti auto - spiegano da Palazzo civico -. In totale, dunque, il nuovo parcheggio multipiano di Loreto avrà una capienza di 281 autovetture con l’ingresso dal terzo livello della nuova struttura, anziché dalla rotonda di Loreto - si legge nella nota del Comune”. La durata dei lavori è prevista in circa 20 mesi. “Sarà possibile - spiegano dall'amministrazione comunale guidata da Emanuele Moggia-, finalmente, rimarginare la ferita che per troppo tempo ha interessato la porta di accesso al centro storico di Monterosso. Dopo un lungo e complesso iter soggetto a vincoli legali, tecnici, paesaggistici, economico-finanziari e progettuali ed un dialogo costante con tutti gli enti coinvolti, l’amministrazione è riuscita a sciogliere i nodi di una complessa situazione, così da consentire ai molti cittadini che avevano investito risorse economiche per acquistare box o posto auto di usufruire del bene acquistato”.