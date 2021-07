Cinque Terre - Val di Vara - L'associazione 'Mangia Trekking' organizza un'attività, nella notte tra il 2 e il 3 luglio, per osservare l'alba dal Monte Gottero, con partenza alle 2.30 del 2 luglio dal Passo della Cappelletta di Varese Ligure e arrivo in vetta alle 4.45. Necessari idoneo abbigliamento da montagna e torce elettriche. Attività per escursionisti esperti. Per informazioni: 3384685388 (Filippo) e 3494244273 (Luca).