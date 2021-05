Val di Vara in festa per il Santo Gianelli

Cinque Terre - Val di Vara - Val di Vara in festa, mercoledì prossimo 2 giugno, per il patrono Sant’Antonio Gianelli. Quest’anno ricorre anche il ventesimo anniversario del pellegrinaggio in valle dell’urna del santo, avvenuta nel 2001. Il centro delle celebrazioni sarà ancora una volta il santuario della Cerreta di Carro, edificato nei pressi della casa natale del santo e sede di una casa delle suore Figlie di Nostra Signora dell’Orto, l’ordine da lui fondato. Nei tre giorni precedenti al 2 giugno - da oggi a martedì -, la presenza di suor Rosella Zilli, responsabile della comunicazione della congregazione, darà lustro all’evento, con tre conferenze, alle quali tutti possono intervenire. Questi i temi e gli orari: “Coincidenze o miracoli?”, oggi domenica alle 17,45; ”Fratelli tutti: verso l’amicizia sociale”, domani alle 18; “I laici nella vocazione e nella missione del Gianelli”, martedì primo giugno alle 18. Mercoledì, che come è noto è un giorno festivo, i fedeli potranno partecipare alle celebrazioni eucaristiche al santuario della Cerreta con il seguente orario: alle 7 Messa celebrata da don Mario Perinetti, canonico arciprete di Brugnato; alle 11 Messa celebrata da don Carmine Capasso, vicario foraneo; alle 16 concelebrazione solenne presieduta dal vescovo diocesano Luigi Ernesto Paletti, presenti i parroci della Val di Vara. La Messa solenne sarà all’aperto, nello spiazzo antistante la casa del Gianelli, secondo le norme del distanziamento sociale. Purtroppo però anche quest’anno non sarà possibile tenere la tradizionale suggestiva processione con la statua del santo che si è sempre snodata lungo la strada adiacente al santuario. Le suore Gianelline metteranno a disposizione le registrazioni dell’evento su YouTube, ed invitano tutti a partecipare alle tradizionali, belle funzioni del ventennale in onore del loro santo fondatore.