Vaccino, giovedì 'Open Night' a Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo le Open night alla Spezia e a Sarzana, tenutesi la settimana scorsa, adesso tocca alla Val di Vara accogliere un analogo appuntamento. In particolare, Asl 5 e i sindaci dei comuni della Val di Vara invitano tutti a vaccinarsi, a partire dai 12 anni, il giorno 15 luglio 2021, dalle ore 19.00 alle ore 23.00 al centro sociale di Ceparana, in via Fermi 6. Sarà somministrata la prima dose del vaccino mRNA Pfizer, con seconda dose programmata dopo 21 giorni, cioè il 5 agosto. L’accesso è libero, niente prenotazione.

La Direzione Generale Asl 5 ringrazia tutto il Suo personale, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, i Sindaci dei Comuni, la Protezione Civile e delle Associazioni dei Volontari per la disponibilità offerta in tutta la campagna vaccinale contro la Pandemia.