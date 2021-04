Vaccino, a Levanto 400 somministrazioni settimanali

Cinque Terre - Val di Vara - “Il centro vaccinale dell’Ospedale San Nicolò di Levanto rappresenta un’importante risposta per l'intero comprensorio della Riviera. Insieme agli altri 146 punti di somministrazione vaccini anti Covid presenti in Liguria, costituisce una rete funzionale ed efficace che permette di raggiungere capillarmente tutto il territorio, garantendo così a ciascun cittadino di poter ricevere il vaccino, a prescindere da dove risiede”. È quanto dichiara il Sottosegretario di Stato alla Salute ed esponente di Noi con l'Italia, Andrea Costa, a margine della visita di questa mattina all’Hub vaccinale di Levanto, dove, insieme all’Onorevole della Lega, Lorenzo Viviani, ha incontrato il Sindaco Luca Del Bello e il personale sanitario della struttura.



“La visita istituzionale odierna - spiega l’Onorevole Viviani - vuole testimoniare la vicinanza delle Istituzioni al territorio, ma è anche e soprattutto un’occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari, i vaccinatori, i volontari che in questi giorni stanno lavorando senza sosta per fare in modo che i nostri concittadini siano accolti e protetti. È un fondamentale gioco di squadra che ci rende orgogliosi e che ci permette di guardare con fiducia al futuro”.



“Proprio un mese fa - aggiunge il Sottosegretario Costa - avevo manifestato la necessità di utilizzare gli ambulatori dell’ospedale per implementare la campagna vaccinale, consapevole che avrebbero rappresentato un’incedibile opportunità per il sistema sanitario locale. Oggi, insieme all'onorevole Viviani siamo qui lieti e soddisfatti di poter confermare come con la collaborazione e l’impegno di tutti si è riusciti efficacemente ad ascoltare le istanze della comunità. Una risposta positiva per una regione che non è fatta solo di grandi città, ma anche di entroterra e di piccoli centri urbani, ciascuno con esigenze differenti”.



Secondo Costa e Viviani, “con le 400 somministrazioni a settimana, Levanto è risorsa preziosa che contribuisce al raggiungimento del target regionale fissato dal nuovo piano strategico, che ci permetterà di traguardare presto le 500mila vaccinazioni giornaliere a livello nazionale”.