Una panchina arcobaleno a Manarola, Pecunia: "Un simbolo importante"

Cinque Terre - Val di Vara - E' stata inaugurata ieri in piazza Dario Capellini a Manarola una nuova panchina arcobaleno. "Insieme a quella rossa installata a Riomaggiore - spiega il sindaco Pecunia - rappresenta un altro simbolo importante in questo momento storico. Gesti semplici che portano messaggi forti di solidarietà, inclusività e rispetto della persona. Ringrazio tutti i presenti, in particolare l'On Alessandro Zan per aver

voluto condividere con noi un momento di confronto, sul DDL in corso di approvazione e sulla situazione politica e sociale del nostro Paese. Ognuno di noi è chiamato nel quotidiano a fare qualcosa per costruire una società accogliente verso tutti e tutte, anche semplicemente adottando un linguaggio più consapevole e rispettoso. Ma nulla di tutto di tutto questo si potrà realizzare in assenza di un disegno educativo complessivo, appoggiato ad un modello valoriale di riferimento. Dobbiamo imparare a riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella rappresentazione delle minoranze in genere per contribuire alla costruzione di una società migliore.

Grazie anche a Vittoria Capellini (Delegata cultura Comune di Riomaggiore), Stefano di Gangi, Sandra Landi, Valentina Bianchini e all'Associazione RAOT La Spezia".



Il dibattito si può riascoltare (QUI)