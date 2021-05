Un nuovo pc e altri progetti per la Protezione civile di Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - L’assessore alla Protezione civile e all’ambiente Polloni Paolo, ha consegnato ai responsabili dell'associazione di Protezione civile del Comune di Bolano ”Gruppo soccoritori di Montebello" Antonio La Fortezza e Riccardo Bettinotti, un computer che verrà posizionato presso la nuova sede della Protezione Civile di Ceparana in via Francesco Petrarca a Ceparana.

L’assessore Paolo Polloni: “L'amministrazione locale, riconoscendo il lavoro fatto in questi anni e in questo periodo di emegenza sanitaria, consapevoli del valore che la Protezione Civile rappresenta per il nostro territorio si è adoperata per trovare al gruppo soccorritori una sistemazione idonea per poter coordinare e gestire le situazioni di emergenza e di supporto alla popolazione. Quando le condizioni legate all’emergenza Covid lo consentiranno si procederà all’inaugurazione della nuova sede, dove sono già stati sistemati gli arredi e oggi un nuovo pc ed oltre allo spazio per i volontari sarà presente l’ufficio del sindaco/assessore alla Protezione civile”.

Prosegue l’assessore alla Protezione civile Paolo Polloni: “A giorni verrà richiesto il mutuo per la realizzazione dei lavori di sistemazione della nuova sede della delegazione di Ceparana ex scuola dell’infanzia dove abbiamo previsto una sala operativa per la gestione delle fasi emergenziali, un ulteriore spazio per poter gestire al meglio sia la programmazione delle operazioni di prevenzioni che di possibile intervento”.