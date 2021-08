Turisti in massa alle Cinque Terre, il prefetto convoca un incontro

Cinque Terre - Val di Vara - Che cosa accadrà nei prossimi mesi non è dato sapere, ma di certo l'estate 2021 può essere considerata quella della ripartenza. A giugno si collezionavano musi lunghi da parte degli operatori, oggi solo sorrisi a 32 denti. Nel giro di poche settimane il leggermente frizzante degli spezzini e dei mercati di prossimità che ritornavano timidamente a mettere la testa fuori di casa dopo l'arcobaleno primaverile (giallo-arancio-rosso) si è trasformato in un tripudio di bollicine con l'arrivo degli stranieri. Tanti, tantissimi francesi, ma anche olandesi. E americani.

La stagione è entrata nel vivo tardi, ma è letteralmente decollata. E anche se c'è chi la pensa diversamente, a nostro avviso c'è anche lo zampino di "Luca", il cartoon Disney-Pixar ambientato a Portorosso, borgo immaginario incastonato sulla costa compresa tra Porto Venere e Monterosso, con le sembianze di Vernazza e all'orizzonte un'isola che è in tutto e per tutto il Tino.



A causa delle restrizioni che si sono avute un po' in tutto il mondo sino a maggio le tempistiche sono cambiate, anche per le Cinque Terre, che di solito nel periodo più caldo dell'anno vedevano camminatori e gruppi lasciare spazio a un turismo balneare. Nelle ultime settimane, invece, i numeri sembrano crescere ogni giorno di più, arrivando a riproporre quegli ingorghi nelle stazioni ferroviarie e quegli assembramenti che in epoca di Covid nessuno vorrebbe vedere. E se si pensa che alcuni tour operator americani hanno prenotato già sino a ottobre è il caso di ritornare a ragionare sulla gestione dei flussi turistici alle Cinque Terre, tema sul quale si sono scritte pagine e pagine di pixel.



I primi a lamentare i disagi sono stati i pendolari spezzini, costretti a condividere i vagoni dei treni regionali con orde di turisti accalcati. E poiché non si tratta di treni a lunga percorrenza non vige alcun obbligo di vaccinazione o di test antigenici. E le mascherine, si sa, col caldo tendono a scendere verso il mento. Le comitive una volta scese dai treni si incanalano verso i sottopassaggi e poi si riversano nei borghi, sommandosi ai numerosi turisti che per raggiungere le Cinque Terre scelgono il traghetto.

Risultato: anche i residenti hanno alzato la voce, insieme ai sindaci e alla politica. Tutti preoccupati per le questioni sanitarie, ma anche già pronti a guardare avanti, per risolvere un problema che viene dal passato.



Il primo momento di dialogo istituzionale sarà l'incontro convocato per lunedì dal prefetto della Spezia, Maria Luisa Inversini, che ha convocato i sindaci di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, la Polfer, Trenitalia e le altre forze di polizia.

Sarà il primo passo di un percorso che, si spera, potrebbe portare a individuare le soluzioni che consentano di fare turismo nel rispetto delle normative anti-Covid, ma anche di accogliere tutti coloro che alle Cinque Terre vogliono andare almeno una volta (5 minuti) nella vita.