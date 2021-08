Torna in funzione mulino ad acqua del Settecento

Inattivo da mezzo secolo, avviato progetto per recuperarlo.

Cinque Terre - Val di Vara - Si appresta a tornare in funzione dopo mezzo secolo un mulino ad acqua costruito nel XVIII secolo. Siamo all'azienda agricola Bonfiglio, in località Travo, nel comune di Carro, Val di Vara. Ieri, domenica primo agosto, la presentazione del progetto di recupero, appuntamento inserito nel cartellone estivo del Consorzio Il Cigno. La pregevole iniziativa è opera dei castanicoltori Silvia Bonfiglio e Maurizio Canessa, che hanno acquistato i ruderi intraprendendo poi l'operazione di ripristino, che porterà la struttura ad essere l'unico mulino ad acqua della vallata, pronto a produrre farine con le sue macine, dal grano come dalle castagne. Inoltre, il mulino settecentesco diventerà una delle tappe di un museo itinerante dedicato alla castanicoltura. Il progetto è realizzato con il contributo di Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana e di Laterlite.