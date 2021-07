Svegliati da un'alba spettacolare, in cento a dormire sul Gottero

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Varese Ligure e l’associazione Mangia Trekking esprimono piena soddisfazione. Cresce sensibilmente il consenso verso l’iniziativa “la nostra alba sul Gottero”. L’appuntamento annuale sull’Alta Via dei Monti Liguri, nel territorio Comunale, al confine tra Liguria, Emilia e Toscana, per salir di notte sul monte Gottero ad osservare dalla sua vetta, i magnifici scenari offerti da un avvenimento naturale semplice, il venir giorno. Un evento ripetitivo, che ogni volta sa offrire emozioni diverse su un territorio davvero affascinante. L’altra notte, novantanove persone di ogni età, e provenienti da tante luoghi in cui è operativa l’associazione, hanno partecipato all’iniziativa. Un’attività sportiva connessa con l’alba, ma capace di contribuire a valorizzare le bellezze naturali del territorio e promuovere la familiarizzazione con gli ambienti montani. Tra gli alpinisti che da anni curano l’organizzazione di questo

avvincente cammino nelle dimore cinghiali, caprioli, volpi ed ogni altro selvatico, Filippo Alinovi, Luca Campodonico, Daniele Picetti, Fausto Conti e Giuliano Guerri. Così alpinismo lento ideato dall’associazione Mangia Trekking si conferma una possibile ed interessante risorsa turistico-culturale, capace di far vivere e rappresentare i luoghi dell’entroterra in modo consapevole e responsabile.