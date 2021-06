Summer Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village. Con la new entry "Sushi Meshi"

Cinque Terre - Val di Vara - A Brugnato 5Terre Outlet Village si avvicina l’appuntamento con i Summer Sales 2021, la promozione attesa da tutti gli amanti dello shopping e della moda. A partire da sabato 3 luglio e fino al 31 agosto sarà infatti possibile acquistare i capi preferiti delle collezioni Primavera / Estate con riduzioni fino al 70% sul prezzo outlet. Un’ottima occasione per

rinnovare, a prezzi davvero vantaggiosi, il proprio guardaroba in vista dell’inizio delle vacanze estive. I visitatori che raggiungeranno l’Outlet Village per la partenza dei Summer Sales avranno anche l’occasione di scoprire Sushi Meshi, l’ultimo arrivato tra i ristoranti che animano il Padiglione del Gusto, lo spazio interamente dedicato alla ristorazione di qualità. Con le sue specialità giapponesi e asian fusion Sushi Meshi promette di donare un tocco di internazionalità all’offerta culinaria del Centro, da sempre caratterizzata da una grande attenzione alla qualità e all’eccellenza dei prodotti offerti. Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village - che continua a seguire il tradizionale calendario di aperture, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10 alle 20 (dal 18 luglio al 15 agosto fino alle 21) - nei primi due fine settimana di Summer Sales saranno disponibili navette gratuite in partenza da

Genova, Versilia, Pisa e Livorno. Per consultare gli orari e prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.



Anche durante i Summer Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village saranno attive tutte le numerose misure finora adottate per salvaguardare la salute di lavoratori e clienti, e permettere a tutti di lavorare e fare shopping con la massima tranquillità. Tra queste la continua sanificazione della struttura, l’applicazione dei percorsi a “senso unico” per limitare

gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine – necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante. Accorgimenti e buone pratiche utili a garantire sempre la massima sicurezza all’interno dei negozi e per le vie del Centro.