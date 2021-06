Strada chiusa al cimitero di Pignona per rifare l'asfalto

Cinque Terre - Val di Vara - Manto stradale degradato in una tratta della SP002, interessata dai lavori di estensione rete gas. Lungo la strada provinciale n. 2 “Foce d’Agneta, Antessio – Pignona – Casa Maestra” nel tratto compreso tra il cimitero di Pignona e l’intersezione con la SP25 “Sesta Godano – Orneto”, in Comune di Sesta Godano è stata disposta la regolamentazione della circolazione con temporanee sospensioni nella fascia oraria 8–19 (giorni festivi e prefestivi esclusi).

L’intervento di manutenzione avrà inizio a partire dalle 8 del giorno 7 giugno 2021. La ditta esecutrice è autorizzata a procedere a ripristini temporanei della circolazione a doppio senso o a senso unico alternato per brevi tratti regolamentabili a vista, purché detti ripristini risultino compatibili con le condizioni di sicurezza e transitabilità derivanti dallo stato dei lavori e dalle condizioni locali. Sarà comunque sempre essere garantito il transito ai mezzi di emergenza e di pronto intervento.