Stelle e antichi sentieri in notturna a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato è pronta per una "passeggiata stellare" alla scoperta dei luoghi più suggestivi e particolari del territorio. La data fissata è per il 13 agosto alle 18 con evento organizzato dall'associazione di promozione sociale Antichi sentieri liguri.

"Lo sapevate che un antico sentiero collegava l'abbazia di Brugnato al suo castello? Lo ripercorreremo insieme il 13 agosto, in una serata evento tra storia, sapori locali, stelle cadenti e trekking" spiegano dall'associazione che ricorda tutte le info per partecipare.

"L'appuntamento alle 18 nel chiostro di San Colombano, nel centro storico di Brugnato, per la registrazione e lo storytelling 'Dall'abbazia di Brugnato al suo castello' con l'archeologa Luisa Cascarini - sottolineano -. Dalle 18.30 cammineremo lungo un percorso sul torrente Chicciola, 4 km di dolce pendio che ci condurrà fino all'agriturismo Il Casale a Bozzolo. Per chi lo desidera, possibilità di cena tipica dalle 20 con tagliatelle al ragù, arrotolato di carne, insalata e pomodori, crostata a 18 euro".

Alle iniziative si aggiunge anche quella serale con gli Astrofili Spezzini nel borgo di Bozzolo: "Attraverso i loro telescopi e i loro racconti ci faranno scoprire i segreti della volta celeste - spiegano -. Breve visita guidata al centro storico Rientro in notturna alle 23.30 lungo una breve strada comunale di circa 2 chilometri".

"Per partecipare alla passeggiata è necessaria l'iscrizione all'associazione Antichi Sentieri Liguri per la copertura assicurativa - concludono. Quota annuale di 15 euro che comprende tesseramento Aics con assicurazione base e possibilità di partecipare a tutti gli eventi futuri. Per i soci Cai questa passeggiata è gratuita".

E' previsto un massimo di 50 partecipanti ed è necessario il Green Pass o altra certificazione così come previsto dalla normativa. Importante: dotarsi di torce elettriche, calzature e abbigliamento adeguato. Info e prenotazioni: 3393311171, 3400057904 (solo WhatsApp). Mail: antichisentieriliguri@gmail.com



(foto: repertorio)