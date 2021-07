Spigas Clienti: inaugurato a Deiva Marina il terzo punto vendita in tre settimane

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo aver inaugurato i nuovi sportelli di Aulla e Marina di Carrara, Spigas Clienti apre le porte del Punto Assistenza di Deiva Marina in Via Guidobono 19. La cerimonia di inaugurazione si è svolta lunedì 12 luglio alla presenza del Presidente di Spigas Clienti, Ingegner Aldo Sammartano, il sindaco di Framura, Andrea Da Passano e altri esponenti del panorama politico e imprenditoriale locale, tra cui Emanuela Musso, Giovanna Bertamino, Alberto Ruvo, Emilio Giambruni e il parroco Don Giacinto per la benedizione.



“Crediamo che la presenza fisica sui territori rappresenti un punto fondamentale per la nostra crescita e per guadagnare la fiducia dei nostri clienti e stakeholder. È un investimento in risorse umane che pagherà in sicurezza e ricadute economiche e sociali” ha commentato, confermando l’impostazione della società, l’Ingegnere Aldo Sammartano. “In questo momento storico in cui la parola d’ordine è digitalizzazione – ha aggiunto – vogliamo percorrere entrambe le direzioni: investire in contatti reali e in punti vendita con personale locale, rafforzare la presenza e l’assistenza online”.



Arrivano così a otto i punti vendita attivi nelle Province della Spezia e di Massa e Carrara. La scelta di essere presenti anche nel levante spezzino rappresenta un’ulteriore conferma della crescita che la società sta vivendo, investendo sul territorio e sulle persone che lo abitano. L’espansione di Spigas Clienti verso il Tigullio appare come la naturale evoluzione di un’azienda solida che continua a crescere e investire. "Lo dimostra il piano assunzioni attualmente in atto, che prevede l’inserimento di 150 nuove risorse entro dicembre 2023 e che privilegia innanzitutto candidature di personale locale" - spiegano nella nota. Gli interessati possono consultare le posizioni aperte su www.spigasclienti.it/lavora-con-noi.