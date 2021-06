Spiagge libere, anche a Monterosso parte la prenotazione

Cinque Terre - Val di Vara - Prenotazione a portata di smartphone per andare in spiaggia libera a Monterosso. Il Comune e la Pro loco hanno diffuso sui propri siti e canali social ufficiale il link e il Qr code per una prenotazione serena. La prenotazione per le spiagge davanti alla stazione, Fegina, Tragagià, Gigante e Portiglione.

In particolare, per quanto riguarda i litorali liberi e attrezzati, sono previste tre fasce di prenotazione: dalle 9 alle 12, dalle 12 alle 15 e dalle 15 alle 19. E' è possibile prenotare fino a 40 ore prima e ogni paletto ospiterà fino a due adulti e bambini.

Sul sito della Pro loco di Monterosso è stata dedicata una sezione apposita per le prenotazioni

qui).

In particolare, nella pagina di presentazione, viene chiesto di rispettare alcune semplici regole: "Di rispettare obbligatoriamente la distanza interpersonale di almeno 1 metro, di rispettare la puntualità degli orari per favorire il distanziamento sociale di cancellare preventivamente la tua prenotazione così da permettere ad altri utenti di prenotare la postazione. Nell'eventualità in cui sia necessario dover cancellare il proprio appuntamento: nella mail di conferma avvenuta prenotazione troverai un link per annullare la prenotazione stessa. Inserendo l’indirizzo email con il quale è stata effettuata la prenotazione quest’ultima sarà annullata e riceverai mail di conferma di avvenuta cancellazione".