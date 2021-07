Cinque Terre - Val di Vara - In questi giorni il senatore Giuseppe Zhu della Repubblica Popolare Cinese è stato in visita alle Cinque Terre e, accompagnato dalla sindaca di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, ha avuto l’opportunità di conoscere meglio la nostra realtà, contribuendo a sviluppare opportunità reciproche. Il Senatore Zhu, Presidente dell’Associazione Cina-Italia di Shanghai, è uno dei principali protagonisti delle relazioni commerciali tra i due paesi; ricopre il ruolo di Presidente Scuderia Ferrari club Shanghai (il più grande al mondo con oltre 70.000 iscritti) ed è stato vicepresidente del padiglione cinese all’expo di Milano. Grazie al suo interessamento è stato possibile stringere il gemellaggio tra Euroflora 2021 e China Flower Expo.



Durante la permanenza a Manarola, il senatore ha incontrato i rappresentanti della Fondazione, Gian Carlo Celano ed Eugenio Bordoni, e ha visitato i terreni in corso di recupero, entrando così nel vivo della nostra storia e del grande lavoro che stiamo portando avanti. A Riomaggiore, il Senatore ha ammirato la mostra permanente "Cinque Terre, un paesaggio umano", installata presso il Castello, che ripercorre le tappe fondamentali della storia dell'agricoltura e del vino nelle Cinque terre, e la mostra fotografica “Ritorno alla terra” del fotografo Lorenzo Giglio, allestita in uno spazio espositivo immerso nella natura denominato “Giardino dei Limoni Gallery” che racconta l’impegno di coloro che hanno ripreso a coltivare la terra dei nonni.



Non sono mancati i prodotti eno-gastronomici, molto apprezzati dalla delegazione presente, della quale facevano parte anche l’Ing. Fabio Moretti (vice-presidente dell’Associazione Cina-Italia) e il dottor Ma Jin (Vice Presidente della Camera di Commercio Jiangus per l’Italia), degustati presso la Cantina sociale Cinque Terre, con l’accoglienza del Presidente, Matteo Bonanini, che ha ricordato la storia della cantina dalla sua nascita, raccontando per ogni bottiglia stappata le caratteristiche uniche delle uve e la modalità di produzione dello Sciacchetrà. Il senatore Zhu è rimasto piacevolmente colpito dalla bellezza e dall’autenticità del nostro territorio e si è impegnato a promuovere, tramite l’associazione che rappresenta, un rapporto di collaborazione con la Cina in ambito turistico. La sindaca Pecunia, nel ringraziare per la visita, ha ribadito l’importanza di trasmettere a livello internazionale la nostra identità culturale più profonda, affinché gli ospiti possano vivere e assaporare davvero la nostra storia.