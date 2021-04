Sicurezza e vigilanza, dal Parco 120mila euro ai Comuni

Cinque Terre - Val di Vara - I Comuni delle Cinque Terre hanno richiesto al Parco nazionale un contributo per il 'Progetto sicurezza', relativo a controllo e vigilanza del territorio, in particolare spiagge e aree demaniali, nonché al rispetto delle normative Covid-19. L'ente in passato ha già fornito contributi a questi fini riscontrando che “tale collaborazione è stata efficace per le amministrazioni”, come si legge nella delibera con cui il Parco assegna nuove somme ai Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, precisamente 40mila euro ciascuno.