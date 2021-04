Settimo compleanno con l’Anniversary Promotion per l'Outlet Village di Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia il suo settimo compleanno con l’Anniversary Promotion, la speciale promozione che permetterà a tutti i visitatori, da domani, mercoledì 21 aprile a venerdì 23, di effettuare i propri acquisti, usufruendo dell’eccezionale sconto del 70% sul prezzo outlet, su una selezione di articoli fortemente rappresentativi dei brand aderenti all’iniziativa, appartenenti alle nuove collezioni Primavera – Estate. Ancora una volta Brugnato 5Terrre Outlet Village offrirà a tutti gli amanti della moda un’occasione davvero imperdibile per fare shopping a prezzi ridotti e in tutta sicurezza. Il Centro continua infatti a rappresentare un ambiente sicuro ed accogliente, dove poter passeggiare, fare acquisti e trascorrere il tempo libero in tutta tranquillità.



Questo grazie alle numerose misure adottate nei mesi scorsi, come ad esempio la continua sanificazione della struttura, l’applicazione dei percorsi a “senso unico” per limitare gli incroci tra persone, la possibilità di ritirare gratuitamente le mascherine – necessarie per accedere ai negozi - presso l’infopoint, l’installazione dei dispenser di gel igienizzante.

Accorgimenti e buone pratiche utili a garantire sempre la massima sicurezza all’interno dei negozi e per le vie del Centro. Brugnato 5Terre Outlet Village, rispettando quanto attualmente stabilito dalle normative legate all’emergenza sanitaria e fino a nuove disposizioni, continua a seguire l’orario di apertura che va dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 19 (il Centro resta infatti chiuso nei giorni di sabato e domenica, oltre ad eventuali festivi e pre-festivi).