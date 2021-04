Sentiero Corniglia-Vernazza: apertura anticipata al 1° maggio

Cinque Terre - Val di Vara - La conclusione degli interventi straordinari programmati dal Parco sul tratto Vernazza-Corniglia e l'ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria consentiranno la riapertura del tratto del sentiero verde azzurro (SVA) a partire da sabato 1° maggio. Rifacimento della pavimentazione dissestata e mancante e di tratti di scalini in pietra; ricostruzione di consistenti porzioni di muri a secco e realizzazione di canalette il legno per il deflusso delle acque meteoriche, sono i principali lavori realizzati sul percorso escursionistico che unisce i borghi di Corniglia, Vernazza e Monterosso via costa. Ancora in esecuzione invece le opere sul segmento Vernazza-Monterosso sempre dell'SVA, in particolare nella zona che a dicembre scorso è stata interessata dal crollo di una consistente porzione di muro a secco. Gli interventi di ripristino della viabilità giungeranno a conclusione a fine maggio.