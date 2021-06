Sentieri in sicurezza, la guida del Parco nazionale delle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - Alla Spezia e provincia è scoppiata l'estate. Con l'arrivo della zona bianca il territorio diventa meta anche per chi viene da fuori per scoprire le bellezze delle reti sentieristiche. In questi giorni, in diverse zone, si sono intensificati gli interventi proprio su sentieri per alcuni escursionisti che hanno avuto una serie di disavventure. Nella giornata di ieri, i soccorritori sono stati chiamati su tre interventi differenti, nei giorni scorsi si sono ripresentate sicurazioni analoghe con lievi malori, perdita dell'orientamento e infortuni. Episodi che si sono verificati alle Cinque Terre che sull'Isola Palmaria. Per un'escursione in piena tranquillità il Parco nazionale delle Cinque Terre ha rinnovato il vademecum per effettuare camminate in piena sicurezza e qualche dritta per evitare code.



"Suggestivo e straordinario, il Parco delle Cinque Terre è così - si legge in una nota del Parco -. E lo si conosce soprattutto percorrendo i suoi svariati sentieri a picco sul mare, a ridosso dei borghi, fra le montagne che degradano, a volte bruscamente, sugli scogli e poi nel mare cristallino".



Ecco alcuni accorgimenti per vivere il Parco in sicurezza, camminando.



1. Scegli gli itinerari in funzione delle capacità fisiche e tecniche



2. Documentati sulle caratteristiche del percorso assumendo informazioni tramite lo studio della carta topografica (distanze, dislivello, sorgenti, fontane, rifugi, ecc.).



3. Verifica l'effettivo stato di percorribilità dei sentieri:

• Negli info point del Parco presso le stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, comprese La Spezia e Levanto

• Scaricando l'applicazione gratuita Guida ai sentieri delle Cinque Terre "Pn5t plus" da Apple Store o da Google Play

• Evitare le code acquista la Cinque Terre card online

E consultando

• guida dei sentieri delle Cinque Terre

• Sentieri e outdoor



4. Provvedi ad abbigliamento ed equipaggiamento consono all'impegno e alla lunghezza dell'escursione



IMORTANTE:

Sono vietate le calzature aperte e/o suola liscia, ossia non provviste di suola tipo vibram (antiscivolo) i trasgressori saranno puniti ai sensi del comma 2 dell'art. 30 della legge 394/91 e SS.MM.II

"Sui sentieri è obbligatorio indossare scarpe chiuse, con suola scolpita e antiscivolo, preferibilmente impermeabili e coprenti la caviglia."



5. Non dimenticare di inserire nello zaino l'occorrente per eventuali situazioni di emergenza insieme ad un piccolo kit di pronto soccorso



6. Non intraprendere un'escursione da solo e in ogni caso comunica, ad una persona di fiducia, l'itinerario che prevedi di percorrere



7. Informati sulle previsioni meteorologiche consultando la nostra pagina meteo oppure il sito www.meteomont.org



8. Se hai qualche dubbio sul percorso, torna indietro. A volte è meglio rinunciare che rischiare l'insidia del maltempo. Si ricorda comunque che è vietato percorrere i sentieri in condizioni meteo avverse, dato che si può mettere a rischio la propria ed altrui incolumità



IMPORTANTE:

In caso di allerta meteo gialla, il Parco attraverso i propri canali di comunicazione, sconsiglia l'accesso alla rete sentieristica e si riserva la possibilita' di interrompere la vendita della cinque terre trekking card a seconda dell'evolversi delle condizioni meteo (sia nei punti vendita che in modalita' di acquisto online)

In caso di allerta arancione/rossa il Parco comunica che e' interdetto l'accesso a tutta la rete sentieristica e sospende la vendita di tutte le tipologie di carta servizi cinque terre card (sia nei punti vendita che in modalita' di acquisto online)

9. Riporta sempre a valle i tuoi rifiuti e preferisci la borraccia alle bottiglie di plastica

10. Rispetta la flora e la fauna. Rispetta le culture e le tradizioni locali

11. Non abbandonare mai il sentiero segnalato

12. Per le emergenze fai riferimento al 112, servizio di pronto intervento

Vivere i parchi in sicurezza: le regole d'oro di Federparchi qui





IMPORTANTE. Prima di intraprendere una escursione visita la pagina con tutte le informazioni sulla rete sentieristica del Parco aggiornate in tempo reale: nel link alla guida dei sentieri delle Cinque Terre troverai tutti gli itinerari tematici, i sentieri verticali, di costa e di crinale, con le relative schede tecniche, (percorribilità, livello di difficoltà, tempi di percorrenza, punti di interesse).