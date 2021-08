Se ne va a 102 anni Florinda Ghiglione, la più anziana ospite del Sacro Cuore

Cinque Terre - Val di Vara - Si è spenta in serenità nei giorni scorsi, all’età di centodue anni, “nonna” Florinda Ghiglione. Nativa di Bozzolo, frazione di Brugnato, di grande fede religiosa, era la più anziana ospite della casa di riposo brugnatese del “Sacro Cuore”, dove era entrata una quindicina di anni fa. A suo modo era un personaggio, e quasi un simbolo per la comunità guidata da don Mario Perinetti: il 31 dicembre scorso era stata la prima a chiedere e ad ottenere il vaccino anti-Covid. Ma già appena nata, negli anni Venti del secolo scorso, aveva affrontato e superato un’altra epidemia, quella della febbre “spagnola”. Don Perinetti la ricorda con parole di affetto e di gratitudine, sottolineando come anche negli ultimi mesi spronasse gli altri ad avere fiducia e ad affrontare con serenità le difficoltà di questi mesi.