San Lorenzo sul crinale tra natura, pale eoliche e osservazioni al telescopio

Cinque Terre - Val di Vara - Una singolare e bellissima avventura di alpinismo lento lungo i crinali delle montagne che separano l’Emilia e la Liguria. A organizzarla, per San Lorenzo, l’associazione Mangia Trekking con il contributo di Luca Campodonico, Adriano Pietronave e Giuliano Guerri, si è svolta nella notte di San Lorenzo. Si tratta di un’attività che l’associazione dell’alpinismo lento, in collaborazione con gli enti, ritiene possa diventare un 'cult0 dell’estate in montagna. L’attività si svolge con piacevole cammino iniziale in una zona dove sono collocati molti generatori eolici con pale rotanti, un paesaggio dove si alternano alta tecnologia e mucche al pascolo, al confine tra Val di Vara, territorio di Varese Ligure, e Val di Taro, terra parmense. Più tardi, una molto gradita sosta conviviale al Rifugio 'Passo Cento', situato sul Passo di Centocroci, dove ad attendere i partecipanti, in una bella area aperta ed attrezzata, c'era la buona cucina tipica delle Valli del Biologico assicurata dal gestore, Renato (Tonitto). A sera inoltrata, rimesso lo zaino in spalla, i partecipanti hanno ripreso il cammino a ritroso. Giunti al Passo della Cappelletta, gli 'alpinisti lenti' hanno trovato ad attenderli l’amico astrofilo Lorenzo, che con il suo grande telescopio ha arricchito ancor più l’iniziativa, in quanto ha permesso a tutti i presenti, che già avevano avvistato diverse stelle cadenti, di osservare Saturno ed i suoi anelli e Giove e le sue lune.