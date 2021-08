Salta l'edizione 2021 del ValleBio Festival: "Troppo oneroso garantire il controllo del Green pass"

Cinque Terre - Val di Vara - "Siamo spiacenti di comunicare che il ValleBio Festival, previsto per domenica 5 settembre 2021, verrà rimandato all’anno prossimo. Le condizioni di accesso, con l’obbligatorietà da parte nostra di garantire il controllo del Green pass, risulta dal punto di vista organizzativo troppo oneroso per le caratteristiche dell’evento e del nostro personale". E' il post pubblicato su Facebook dal presidente del Biodistretto, Alessandro Triantafyllidis.

"Inoltre verrebbe limitato l’accesso e il successo della manifestazione, e renderebbe complicata la gestione degli incontri di approfondimento, previsti per la giornata.

Un ringraziamento va a tutti gli espositori che hanno con entusiasmo, confermato la loro partecipazione, e ai nostri storici partner. Torneremo l’anno prossimo con Festival ancora più ricco", conclude Triantafyllidis.