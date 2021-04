Salt: "Nessuna criticità sul cavalcavia della Statale 330 a Ceparana"

Cinque Terre - Val di Vara - "In relazione alle segnalazioni di alcuni cittadini in merito al cavalcavia della SS 330 in prossimità di Ceparana, a cui la società ha prontamente risposto, Salt precisa che non risulta nessuna problematica di carattere strutturale relativa a tale opera". E' quanto si legge in una nota di Salt dopo l'azione richiesta dal presidente della commissione Trasporti alla Camera, Raffaella Paita di Italia viva, che chiedeva verifiche sulla struttura.

"Tale opera, che scavalca la A12 al km 92+300, viene sottoposta come tutte le opere di competenza Salt a controlli trimestrali da personale qualificato - prosegue la nota di Salt -. L’anomalia segnalata è riferita a un “giunto di dilatazione”, elemento non strutturale situato tra la struttura del cavalcavia ed una soletta di transizione presso la spalla lato Ceparana. Salt precisa, inoltre, come la manutenzione di detta parte d’opera (realizzata nei primi anni ’70) sia stata in capo ad altri Enti fino al settembre 2020; dopodiché, a seguito di modifiche normative introdotte dalla Legge 120/2020, la competenza è stata attribuita a Salt".

"A febbraio 2021 Salt ha provveduto - conclude la nota - a eseguire i lavori manutentivi sulla spalla lato La Spezia e prevede di eseguire analoghi interventi sulla spalla lato Ceparana entro la fine del corrente mese".