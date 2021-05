Riapre la Provinciale 20 nel Comune di Calice al Cornoviglio

Cinque Terre - Val di Vara - Al seguito delle avvenute opere di messa in sicurezza del sito, conseguenti un cedimento di monte lungo la Strada Provinciale n. 20 “Piano di Madrignano - Castello di Madrignano - Nasso - Calice”, in località Rupanara, in Comune di Calice al Cornoviglio, verificatosi al seguito di problematiche legate alle ultime precipitazioni persistenti, emergenza che aveva reso necessaria la temporanea sospensione della circolazione, la stessa strada è stata riaperta alla regolare fruizione questa mattina. Sul posto, al seguito dell’emergenza verificatasi, erano subito stati garantiti i primi interventi tecnici. Il personale dell’Ente aveva eseguito, nell’immediato e per garantire la sicurezza della circolazione, una prima verifica, quindi a seguito di un successivo sopralluogo, effettuato anche durante le fasi segnate da maltempo che hanno caratterizzato le scorse settimane. In quell’occasione era stata verificata la gravità del movimento franoso che aveva lambito un adiacente muro già in precarie condizioni di stabilità, probabilmente peggiorate proprio a causa delle avverse condizioni meteo, su cui era già stata posta attenzione da parte dei settori tecnici competenti. Detto sopralluogo, in data 18 maggio, aveva evidenziato che le criticità in atto non consentivano, per motivi di sicurezza, la circolazione di pedoni e veicoli lungo la tratta della strada provinciale interessata.



La viabilità alternativa veniva comunque garantita percorrendo la strada comunale per le località Torretta, Pegui, e Tranci. Immediatamente era stato attivato un cantiere d’urgenza per il ripristino delle regolari condizioni viarie e la messa in sicurezza del sito, intervento che è stato risolto in meno di dieci giorni. Da oggi sarà quindi possibile percorrere interamente la Strada Provinciale n.20. Nel caso di ulteriori operazioni di intervento delle competenti autorità tecniche che richiedano ulteriori provvedimenti verrà data tempestiva comunicazione di ogni variazione della situazione.



“La sicurezza della rete stradale provinciale è una delle priorità di questa amministrazione - spiega il presidente Pierluigi Peracchini -. Abbiamo un patrimonio importate da gestire, oltre 550 chilometri di strade, molte delle quali sono fondamentali per raggiungere i borghi dell’entroterra ed in particolare della Val di Vara. Ma è una rete stradale complessa e delicata, segnata da problemi che arrivano da lontano e che, proprio con il lavoro svolto in questi mesi, stiamo affrontando garantendo interventi risolutori in molti casi. La sicurezza resta comunque prioritaria, proprio per questo la Provincia sta lavorando ad un programma, con un investimento di circa otto milioni di euro grazie ad un bando ministeriale a cui possiamo partecipare e che nei prossimi giorni avrà definitivo sviluppo, per garantire le verifiche necessarie, e gli interventi conseguenti, su tutti i ponti che rientrano nei tratti di nostra competenza. Questo piano si aggiunge alle opere di messa a norma già in corso su diverse infrastrutture viarie, infatti in queste settimane vi sono cantieri aperti per opere che interessano ponti e gallerie. La riapertura della strada a Calice, avvenuta in tempi rapidissimi dopo la messa in sicurezza della frana, è un esempio dei tanti interventi urgenti a cui dobbiamo fare fronte con attivazioni straordinarie che, in prima istanza, ci vedono impegnati nel garantire la circolazione stradale limitando al minimo i disagi per gli abitanti delle frazioni”.