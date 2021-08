Riaperta la Sp7 tra Brugnato e Rocchetta, ora gli interventi a monte

Cinque Terre - Val di Vara - È stato riaperto e inaugurato oggi il tratto tra Brugnato e Rocchetta della strada provinciale 'Brugnato-Suvero-Casoni'. Lo scorso marzo avevano preso il via i lavori di protezione idraulica e ripristino della viabilità lungo la Sp7. L’intervento garantisce la definitiva sistemazione della tratta sanando i danni provocati dall’alluvione del 2011. Regione Liguria ha assegnato alla Provincia della Spezia 1,7 milioni di euro, suddivisi in due lotti, per la realizzazione delle opere di difesa delle sponde nel tratto che segue il corso del torrente Gravegnola e la demolizione dell’argine di sponda ancora esistente, oltre alla ricostruzione della sponda destra del corso d'acqua, per circa 120 metri di lunghezza. E’ invece in corso di affidamento il terzo lotto, di circa 600 mila euro, per la messa in sicurezza del tratto a monte. L’importo dell'opera che ha consentito la riapertura odierna ammonta a oltre 791mila euro, inclusi Iva e onera per la sicurezza. "Il tutto rientra in un programma di investimenti coordinato dalla Provincia della Spezia di risorse per € 2.900.000,00 destinati alla realizzazione di nuovo ponte sul torrente Gravegnola e la sistemazione della S.P. 7 tra Brugnato e Rocchetta di Vara - spiega una nota dell'ente provinciale - Il terzo lotto, che avrà un investimento di circa 600 mila euro, è attualmente in fase di chiusura della pratica di appalto. Per il lotto III è terminata la gara, su bando emesso dalla Provincia, sono in corso i controlli di legge sulle ditte partecipanti ed è stata richiesta la documentazione per la stipula del contratto. Secondo i programmi i lavori dovrebbero iniziare a ottobre. Fondamentale l’intervento di Regione Liguria che ha assegnato alla Provincia della Spezia un milione e 700mila euro per i lavori".



“Grazie ai fondi regionali di Protezione Civile abbiamo terminato un lavoro importante per la vallata – ha detto l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – mettendo in sicurezza la viabilità di quest’area; abbiamo consegnato il ponte a Rocchetta Vara e ora siamo riusciti a sanare un’altra ferita causata dall’alluvione del 2011. Un esempio di come i fondi della Protezione Civile non vengano utilizzati soltanto per le urgenze ma anche per la resilienza del territorio. Il ripristino della circolazione normale nella vallata è un bel segnale, anche per quanto riguarda la sicurezza rispetto al corso d’acqua limitrofo. Un impegno forte da parte di Regione Liguria e di Protezione Civile, e a seguire non dimentichiamo gli interventi a monte che completeranno la messa in sicurezza di quest’arteria fondamentale per la viabilità. In questo caso non ci sarà l’interruzione della viabilità ed entro ottobre dovrebbero iniziare i lavori. Siamo particolarmente orgogliosi di aver dato una risposta ai cittadini e al territorio dopo anni di attesa”.

“Grazie alla stretta collaborazione tra le istituzioni e grazie al finanziamento di Regione Liguria con cui abbiamo lavorato in sinergia – ha spiegato il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi Peracchini - siamo riusciti a riaprire una strada importante per la vallata, che ci consente anche di ripartire dal punto di vista economico”.

Hanno preso parte all'inaugurazione anche la consigliera regionale Daniela Menini, la consigliera provinciale con delega alla manutenzione delle strade e alla viabilità, Rita Mazzi, sindaca di Follo, i sindaci di Brugnato, Corrado Fabiani, di Rocchetta Vara, Roberto Canata, e di Zignago, Simone Sivori, nonché il capogruppo della Lega in Provincia, Alessandro Rosson, che in una nota si è detto "molto soddisfatto della collaborazione che c’è stata tra gli uffici della Provincia e la Regione Liguria e che oggi ha portato a questo importantissimo risultato per la viabilità della Val di Vara. La Lega continuerà ad essere presente sul territorio per rispondere sempre in maniera puntuale alle esigenze e alle richieste dei cittadini”, afferma in una nota il capogruppo della Lega in Provincia, Alessandro Rosson, presente stamani all'inaugurazione.