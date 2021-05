Resistenza, Sesta Godano ricorda Piero Borrotzu

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 4 giugno alle 10 in Piazza Marconi a Sesta Godano, si terrà un evento in ricordo di Piero Borrotzu, nato ad Orani nella Barbagia nuorese e fucilato a Chiusola di Sesta Godano. Tale evento è organizzato dal Comune di Sesta Godano, dal Comitato Unitario della Resistenza, dalla Direzione Didattica della Val di Vara, con il contributo delle Scuole Medie di Sesta Godano. Piero Borrotzu, tenente dell'esercito, l'8 settembre del 1943 scelse la via della Resistenza e attraverso varie peripezie giunse nella 4°zona operativa in Val di Vara, richiamato dai legami con la madre che era di Vezzano Ligure. Egli era particolarmente ricercato dai nazi-fascisti per la sua attività partigiana. Scoperto a Chiusola, avrebbe potuto salvarsi, ma si consegnò per salvare il paese e gli abitanti dalla fucilazione. Fu un po' un caso simile a quello di Salvo D'Acquisto; infatti il tenente Piero fu insignito di medaglia d'oro per il valore militare alla memoria. Gli studenti, come avviene normalmente negli incontri in Val di Vara, terranno i loro contributi evidenziando gli elementi essenziali di Piero Borrotzu e del suo sacrificio. Al termine delle manifestazione le Autorità si inchineranno dinanzi al Monumento della Guerra 1915-1918.