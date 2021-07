Referendum eutanasia legale, partita anche a Bolano la raccolta firme

Cinque Terre - Val di Vara - La raccolta firme per il Referendum eutanasia legale, promosso dall’Associazione Luca Coscioni, prende ufficialmente il via anche nel comune di Bolano. Obiettivo sono le 500.000 firme da raccogliere a livello nazionale entro il 30 settembre.

Nel Comune di Bolano, in particolare, le firme saranno raccolte presso l’ufficio servizi Anagrafici, Elettorali - Telefono 0187/941727- Orari: da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30 su appuntamento, tuttavia, telefonando al 0187/941727 si può concordare un accesso anticipato o posticipato sempre nel corso della mattinata.

Al momento, previsto inoltre un tavolo per la raccolta firme il giorno

Martedì 20 luglio in Via Verdi, zona mercato di Ceparana dalle ore 08,00 alle 13,00