Rampe A12, pedaggio gratuito per residenti e ditte

Cinque Terre - Val di Vara - Sopralluogo oggi pomeriggio a Ceparana dell’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone insieme al Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Albiano Fulvio Maria Soccodato, in vista dell’apertura al traffico, domani, delle nuove rampe di collegamento con l’autostrada A12. “Il sopralluogo ha dato esito positivo, è tutto pronto per l’apertura di domani alle 16 – conferma Giampedrone –. Le nuove rampe autostradali consentiranno finalmente di tornare ad una situazione viabilistica accettabile, in attesa che sia pronto il nuovo ponte di Albiano Magra”.



In merito alla gratuità di alcune tratte della A12 e della A15 per il territorio spezzino maggiormente colpito dai disagi conseguenti al crollo del viadotto, Giampedrone aggiunge: “Posso certamente confermare che la gratuità delle tratte indicate riguarderà non solo i residenti dei Comuni di Bolano, Santo Stefano, Calice, Follo e Vezzano ma anche le ditte e le attività produttive che vi siano insediate con la propria sede legale e che – sottolinea l’assessore alle Infrastrutture - hanno risentito molto, anche in termini di maggiori costi per il trasporto di merci e materiali, delle problematiche legate al crollo di un ponte che costituiva una via di collegamento fondamentale con la vicina Toscana. L’esenzione del pedaggio sarà dunque valida anche per loro, con le stesse modalità e gli stessi termini previsti per i cittadini residenti dei cinque comuni indicati”.



I Comuni interessati dall’esenzione dal pedaggio (con validità per gli automobilisti muniti di telepass da domani nelle tratte da e per Aulla; dal 30 luglio in quelle da e per Santo Stefano):

• Bolano – per le tratte Ceparana-Aulla e Ceparana-Santo Stefano, in entrambe le direzioni;

• Santo Stefano Magra - per tratte Santo Stefano-Ceparana in entrambe le direzioni;

• Calice, Follo, Vezzano – per la tratta Aulla-Ceparana in entrambe le direzioni.