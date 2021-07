Rampe A12, la richiesta dei comitati: "Pendolari e residenti, pedaggio gratis tra Santo Stefano e Aulla"

Cinque Terre - Val di Vara - I comitati 'No rampe A15', di Albiano Magra, e 'Due fiumi', della piana di Ceparana, in vista dell'apertura delle rampe di accesso all'autostrada A12 con casello automatico a Ceparana, prevista questo venerdì, 16 luglio, hanno inviato una lettera al Commissario straordinario, al ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture e alla Direzione generale Anas per chiedere – si legge in una nota dei comitati - “modalità di accesso e rimborso per gli aventi diritto (residenti e pendolari). Ad oggi non abbiamo avuto alcuna risposta in merito pertanto ribadiamo che deve essere garantita la gratuità del pedaggio per i tratti Ceparana – S.Stefano Magra e Ceparana – Aulla e viceversa”.