Quasi completate le nuove rampe della A12 a Ceparana: venerdì l'apertura al transito

Cinque Terre - Val di Vara - Le rampe sulla A12 a Ceparana saranno aperte venerdì prossimo. A dare la buona notizia ai residenti e a chi lavora nella zona industriale è il circolo Pd Bolano-Ceparana

"Un grande risultato a cui il Pd ha lavorato fin da subito dopo il crollo del ponte di Caprigliola, con grande impegno sia a livello locale che nazionale, ribadendo in ogni occasione e in ogni sede l’importanza di una infrastruttura di questo genere che serve un bacino di 30.000 abitanti e 1.000 attività produttive", ribadiscono dal Pd bolanese.

L'utilizzo è previsto con solo abbonamento Telepass e rimborso del pedaggio per residenti e lavoratori della zona.

Si eviteranno così gli ingorghi visti nell’ultimo anno, specie quando era chiusa anche la Ripa.



Il Partito democratico si impegna a far restare operative le rampe non solo fino alla riapertura del nuovo ponte di Albiano Magra prevista nel marzo del 2022, ma fino alla realizzazione della bretella Ceparana - Santo Stefano Magra, prevista nel 2024: "un’opera, quest’ultima, di cui furono proprio gli amministratori del Pd della Provincia ad ottenere nel 2010 da Salt il primo concreto progetto", concludono dal circolo di Bolano-Ceparana.