Quarto compleanno del Parco delle Farfalle, a Ceparana è un giorno di festa

Cinque Terre - Val di Vara - In occasione del quarto compleanno del Parco delle Farfalle, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza sanitaria, si svolgerà domani, mercoledì 9 giugno, l’evento “Insieme come si può”, con un ricco programma di iniziative aperte a tutta la popolazione, alle quali sarà possibile partecipare mediante apposito link pubblicato sulla pagina Facebook del Parco. Nella mattinata (dalle 10.30) collegamento live con l'Istituto Comprensivo “A. Manzoni” ISA 20 di Bolano per partecipare all'evento: “I giardinieri dei sogni”. Nel parco saranno collocate le nuove farfalle e i pensieri preparati dai bambini e dagli studenti mediante una cerimonia curata dalle persone diversamente abili del centro socioeducativo riabilitativo ”Il Nuovo Volo”, che prevede lettori “ospiti a sorpresa”, distribuzione della “fioritura di farfalle” e “fuochi d'artificio di bolle di sapone”. Nel pomeriggio (dalle ore 17.30) diretta live dal Parco con Simone e Walter della Web Radio Rogna che condurranno con ospiti a sorpresa il programma “Pensieri che germogliano e volano liberi come farfalle”.



I festeggiamenti si concluderanno con la distribuzione della “Torta a pacchetti” realizzata in collaborazione con le imprese dolciarie locali Censoplano e Baldassini, i “fuochi d'artificio di bolle di sapone” e lo svelamento del regalo per il Parco: il “Curacolore”, un murales appositamente disegnato dall'artista Katia Castellani che sarà colorato da bambini e adulti abituali frequentatori del parco. Il progetto “Parco delle Farfalle” promuove una vera cultura della solidarietà: nel parco si trovano giochi accessibili anche a bambini diversamente abili opportunamente segnalati da percorsi tattili-odorosi e sonori. La gestione del parco riqualificato è affidata a persone disabili adulte del centro socio-educativo “Il Nuovo Volo” che, presso il chiosco appositamente ubicato, offrono informazioni e un filo diretto con i servizi sociali del territorio oltre che un servizio ristoro. Per info: Debora Imeri 393.8731306 - imeri@cooperativalindbergh.it