Provincia, riaperta la Sp57

Cinque Terre - Val di Vara - Riaperta la Sp57 “Comuneglia-Codivara-Passo Biscia”, in corrispondenza della Chiesa di Comuneglia, nel Comune di Varese Ligure. La chiusura si era resa necessaria in seguito a problematiche legate a problematiche geologiche. Dalle 14 di oggi via i divieti. L’emergenza, verificatasi lo scorso autunno, aveva reso necessario l'avvio di un cantiere d’urgenza per il ripristino delle regolari condizioni viarie e la messa in sicurezza del sito.



La riapertura odierna è condizionata e parziale al traffico veicolare lungo la S.P. 57 , nel tratto interessato dalla frana.

Si procederà così a senso unico alternato regolato a vista con limite di velocità fissato a 10 km/h nel tratto interessato dal cantiere. In corrispondenza del cantiere di lavoro, la ditta esecutrice provvederà ad installare la segnaletica prevista dal Nuovo Codice della Strada e gli opportuni cartelli di preavviso di regolazione del traffico veicolare.