Pinne, maschera e manuali impermeabili, biologi marini crescono

Cinque Terre - Val di Vara - Prendi lo snorkeling, prendi la biologia, una bella mescolata ed ecco Seatrek, una serie di percorsi di snorkeling scientifico nell'Area marina protetta delle Cinque Terre con operatori professionisti del Centro di educazione ambientale. Un modo coinvolgente per studiare, comprendere e vivere il mare e la costa cinqueterrini, perché no gettando in questo modo – divertendosi con pinne, maschera e boccaglio - le basi per diventare in futuro biologi marini. L'edizione 2021 dell'iniziativa, attualmente in corso, si rivolge a tre fasce d'età: 9-13 anni (con diversi livelli e tipologie di attività), 14-17 e maggiorenni. Il prossimo appuntamento, il programma lunedì 12 e martedì 13 luglio e rivolto alla fascia più giovane, è un'uscita Adavanced 3.2 Underwater bio scientist itinerante; stesso formato 'girovago' per 14 e 15 luglio, con un percorso Senior marine scientist, rivolto invece agli adolescenti; ad agosto (4 e 5) poi, a Levanto, torneranno due giorni Discovery per la fascia 9-13 anni, mentre il 6 e il 20 agosto sarà il turno degli adulti, con due esperienze di Citizen science.



I corsi prevedono uscite partendo dalla spiaggia e, dal livello Advanced 2.0, con il gommone, mute da snorkeling professionali fornite dal Cea (fino al livello Advanced 3.2), manuali e guide subacquee impermeabili che guidino nel riconoscimento delle specie, fotocamere subacquee, materiale scientifico per rilevamenti e campionamenti, mini battello di appoggio e sicurezza e attestato finale. Previsto un contributo da 21 a 40 euro a corso (a seconda del tipo), ma le attività sono totalmente gratuite per i residenti di Monterosso, Riomaggiore e Vernazza. Per informazioni e prenotazioni: 3703157790 e cea@parconazionale5terre.it