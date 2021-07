Piana Battolla, iniziati i lavori sul ponte. Cambia la viabilità

Cinque Terre - Val di Vara - Lavori in corso sul ponte di Piana Battolla sul fiume Vara, lungo la strada provinciale 10 “Della Val di Vara”, al confine tra il comune di Follo e il comune di Calice al Cornoviglio. Si tratta di una fase tecnica di messa in sicurezza, prima dell’avvio delle più complesse opere di rifacimento, che è seguita ad una serie di test per la verifica della sicurezza generale del ponte stesso. Proprio per questo la regolamentazione della circolazione, ha subìto una modifica: lungo la Provinciale 10 “Della Val di Vara”, in corrispondenza del ponte, è stato istituito un divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore alle 26 tonnellate, oltre all’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico con divieto di accesso pedonale ai marciapiedi.



Si tratta dell’attuazione della cosiddetta “fase due”, che apre la strada all’intervento radicale più esteso, questo per non creare, nel tempo necessario allo sviluppo dell’opera, rischi o disagi ai cittadini che quotidianamente percorrono quel tratto di strada. Il piano di intervento rientra in un iter più ampio ed è solo uno dei due per cui si è attuato un iter di finanziamento tramite bando nazionale al seguito della presentazione di un completo progetto di fattibilità economica.

Per ora si tratta di lavori di manutenzione straordinaria, con la mitigazione delle azioni sismiche. Poi inizieranno i veri e propri lavori di manutenzione straordinaria, con la mitigazione delle azioni sismiche, sul ponte Usurana per un importo di 750.000 euro.