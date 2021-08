Parco Cinque Terre come Venezia e Genova: arriva l'app per eliminare le code

Cinque Terre - Val di Vara - Un primo passo per eliminare le code all'acquisto dei biglietti in modo che si possa tornare ad un'accoglienza autentica per i turisti che scelgono il Paco nazionale delle Cinque Terre. Parte da qui la sperimentazione di un'app per rendere ancora più accessibile e a portata di smartphone la Cinque Terre Card. La conferma arriva da un'intesa firmata tra il Parco nazionale delle Cinque Terre e l'azienda My Pass srl che rilascerà un'applicazione dedicata. Uno nuovo step dunque, al Parco, per contribuire alla dematerializzazione della card, per snellire le code nelle stazioni ferroviarie e nei point informativi.

La sperimentazione proseguirà fino al 31 dicembre 2021. In particolare l'app di My Pass permette ai suoi possessori, regolarmente registrati, di acquistare le due tipologie di “Cinque Terre Card”, direttamente dal telefono, senza doversi recare alle biglietterie. La novità arriva in un momento particolare con i flussi turistici in ripresa e con la vendita online delle card sempre più richieste. "Rispetto al 2019, che fu un anno clou, abbiamo solo una riduzione del 20 per cento al quale si aggiunge un dato ancora più significativo: sono aumentate del 20 per cento le carte dei sentieri - spiega il direttore del Parco nazionale delle Cinque Terre - . Questo significa che le persone arrivano per conoscere il territorio e abbiamo notato che non c'è frenesia. La vendita online prosegue bene, ma non ci basta e in questo contesto si inserisce perfettamente questa sperimentazione".



La piattaforma prevede come metodo di pagamento che accetti sia le carte di credito Visa e Master Card che il sistema Apple Pay. Ogni utente che desideri utilizzare i servizi offerti dall’Applicazione “MyPass” per acquistare le Cinque Terre Card dovrà preventivamente creare un account personale direttamente attraverso l’applicazione.

Successivamente, gli utenti di MyPass che avranno acquistato preventivamente la “Cinque Terre Card” per mezzo dell'app si presenteranno direttamente al personale addetto al controllo del Parco mostrando un codice di lettura ottica, tipo QRcode, contenuto all’interno del sistema. Inoltre gli operatori del Parco Nazionale, attraverso il software installato sul palmare già in dotazione, ne effettueranno la convalida.

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre si impegnerà a fornire le interfacce oppure le soluzioni di vendita dei titoli di accesso, anche nei confronti del biglietto di Trenitalia. L'applicazione sarà gratuita e sul listino prezzi verrà aggiunta una commissione di vendita pari di 90 centesimi per l’utilizzo del sistema.



"Se la sperimentazione darà i frutti sperati - conclude Patrizio Scarpellini - potremmo ragionare sulle prenotazioni a fasce orarie e contingentate. Questo permetterebbe di razionalizzare l'ingresso nei sentieri, rimuovere il presidi sui percorsi e dunque poter ragionare anche un servizio di controllo in itinere. My pass non è stata scelta a caso: lavora analogamente con l'Acquario di Genova, i musei di Venezia e gestisce tutti gli impianti di risalita del Trentino Alto Adige. E' un'esperienza già collaudata, senza dimenticare che la manager che la gestisce è di origine spezzina e conosce molto bene il territorio. La dematerializzazione della Cinque Terre Card rientra tra gli obiettivi anche del ministero con il quale il Parco nazionale ha continui rapporti. Tutti i finanziamenti del Pnnr vanno verso una razionalizzazione dei servizi e verso l'uniformità dei parchi nazionali. Dal 2022 lavoreremo sempre di più su questo aspetto".