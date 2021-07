Open vax night, nuovi appuntamenti a Sarzana e Levanto. Le vaccinazioni sono aperte a tutti

Cinque Terre - Val di Vara - Le Open Night della Liguria proseguiranno questa sera. In Asl5 appuntamento dalle 19 alle 22 all'hub vaccinale del San Bartolomeo di Sarzana, con vaccinazione Pfizer o Moderna, sia come avvio del ciclo vaccinale, sia come seconda dose, anche anticipando la data di un appuntamento già programmato, nel rispetto della scheda tecnica che prevede un intervallo minimo di 21 giorni per Pfizer e di 28 giorni per Moderna. Domani altro appuntamento, dalle 19 alle 22, all'ospedale San Nicolò di Levanto, con le medesime modalità. Le vaccinazioni sono aperte a tutti, con accesso libero, dai 12 anni di età.