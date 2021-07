Open vax night a Levanto: 340 dosi somministrate

Cinque Terre - Val di Vara - Trecentoquaranta vaccinazioni nell'Open Vax night di Levanto. Duecentoventinove sono state le prime dosi somministrate, centoundici le seconde dosi. In una nota del Comune di Levanto si legge: "Tutte le dosi disponibili somministrate (l’ultima intorno all’una del mattino), la gente in attesa senza provocare assembramenti e l’ormai consueta efficiente gestione dei flussi da parte del gruppo locale della Protezione civile, che ha ricevuto l’apprezzamento e il ringraziamento dei partecipanti. È corsa via senza intoppi e, tutto sommato, velocemente, la prima “Open Vax Night” organizzata dall’Asl 5 spezzina e dal Comune di Levanto presso l’ospedale San Nicolò, confermando la bontà dell’idea e la capacità di realizzarla da parte degli organizzatori".

“Siamo soddisfatti sia della gestione dell’iniziativa che della risposta e del comportamento esemplare dei cittadini durante l’attesa - è il commento di Alice Giudice, assessore levantese alla Protezione civile - I volontari del gruppo comunale di protezione civile che ormai da un anno e mezzo sono al nostro fianco per supportare le attività messe in campo dalle istituzioni e dalle autorità sanitarie sono davvero encomiabili: per l’efficienza, la professionalità e la sensibilità con cui operano e per lo spirito di sacrificio inesauribile che continuano a dimostrare. Grazie di cuore da parte dell’amministrazione comunale”.

"Ora l’obiettivo - concludono da Levanto - è cercare di replicare l’iniziativa, che oltretutto, visto che è stata programmata nelle ore serali, ha anche consentito di scongiurare il problema delle eventuali code sotto il sole, dimostrato di essere particolarmente apprezzata".



“L’ultima Open Night della settimana ha visto un altro importante afflusso da parte dei liguri nei sei hub in Liguria, con 4.016 vaccini somministrati. Per questo abbiamo deciso di continuare con gli accessi senza prenotazione anche nelle prossime settimane. Una formula vincente che permette di aumentare il numero delle persone vaccinate fornendo un servizio comodo e veloce ai cittadini. In questa fase della pandemia, quando manca poco più di un mese e mezzo alla riapertura delle scuole, è importante concentrarsi sulla fascia dei più giovani, con l’obiettivo di ripartire in sicurezza a settembre. Per questo dall’8 agosto all’hub di San Benigno sarà attiva una linea dedicata per la vaccinazione della fascia tra 12 e 17 anni e da lunedì 26 luglio sarà possibile prenotare sul portale prenotovaccino.liguria.it. La platea potenziale è di circa 35 mila persone nella sola Asl3. Il nostro obiettivo è quello di concludere le vaccinazioni in questa fascia in circa un mese”. Così il presidente di Regione Liguria e Assessore alla Sanità Giovanni Toti dopo la terza serata in questa settimana di vaccinazioni senza prenotazione.



Durante l’Open Night di ieri sono state somministrati 4.016 vaccini (2.307 prime dosi, 1.709 seconde dosi). In Asl 1 sono state somministrate 259 prime dosi e 100 seconde dosi (359 vaccini totali), in Asl 2 sono state 349 le prime dosi, 322 le seconde dosi (671 i vaccini totali), in Asl 3 (Hub di San Benigno e Fiera del Mare) le prime dosi somministrate sono state 1.100, mentre le seconde 916 (2.016 in totale), in Asl4 (ultime somministrazioni all’una) le prime dosi sono state 370, le seconde dosi 260 (630 in totale), in Asl5 a Levanto le prime dosi sono state 229, le seconde dosi 111 (340 in totale).