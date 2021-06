Olivero vescovo di Pinerolo oggi al convento di Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Dalla schiavitù alla bellezza della libertà. Chiamati alla santità ovvero a una vita dignitosa e bella. Relatore: Mons. Derio Olivero, Vescovo di Pinerolo. Sabato 12 giugno 2021 – ore 14.45 presso il convento dei Cappuccini di Monterosso.

Monsignor Derio Olivero: «Davanti alla morte ho capito cosa conta davvero». Il Vescovo di Pinerolo è stato in rianimazione per 40 giorni a causa del Covid-19. Sarà un incontro motlo intenso con un religioso di grande rilievo. «Mentre sfioravo la fine della vita, mi sembrava che tutto evaporasse. Restavano solo la fiducia in Dio e i volti delle persone care». Sulla sua esperienza ha scritto il libro "Verrà la vita e avrà i suoi occhi". Recentemente è stato nominato presidente della Commissione Episcopale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso.



Possibilità di partecipare sia in presenza al Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare (posti limitati) che online attraverso la piattaforma zoom. Iscrizione obbligatoria scrivendo a: conventomonterosso@gmail.com