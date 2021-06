Ok al progetto per il nuovo parcheggio di Bottagna

Cinque Terre - Val di Vara - Si avvia verso il compimento una storia iniziata nel 2006, quando venne rilasciato un permesso di costruire, inerente tre edifici residenziali, con contestuale realizzazione di un parcheggio pubblico da parte del privato in virtù della convenzione sottoscritta – siamo a Bottagna - con il Comune di Vezzano. Una lunga vicenda che, si legge negli atti di Palazzo civico, non essendo stato realizzato il parcheggio pubblico, ha visto infine l'ente escutere la polizza fidejussoria, di oltre 41mila euro, che era stata posta a garanzia della realizzazione del posteggio. Opera della quale si è quindi fatto carico il Comune: è di questo mese l'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, firmato dall'ingegner Andrea Cecchi. Un progetto del valore complessivo di circa 66mila euro (di cui 45mila euro e rotti a futura base d'asta), che il Comune sostiene con la polizza escussa e con circa 25mila euro derivanti dal parziale utilizzo delle risorse arrivate con il Decreto legge nazionale 'Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia'. Il via ai lavori per il parcheggio di Bottagna – che prevede una ventina di posti auto più alcuni posti moto – dovrebbe concretizzarsi entro quest'anno.