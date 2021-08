Novità nella bigliettazione della Carta Parco Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - "Come Regione e come assessorato ai Trasporti è fin da maggio che abbiamo sollevato il problema della lentezza della bigliettazione della 'Carta Parco Cinque Terre' dell’Ente Parco Cinque Terre presso le biglietterie di Trenitalia. Seppur solo a stagione estiva inoltrata e dopo i necessari tempi tecnici, oggi entrerà in funzione un'implementazione nel sistema di vendita che potrebbe portare alla riduzione dei tempi di vendita". Così l'assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino in merito al nuovo sistema di bigliettazione della Card Cinque Terre in funzione da oggi e che avrà tempi più rapidi di emissione riducendo così i tempi di attesa.

Nel dettaglio, il nuovo sistema prevede la possibilità di rilascio della fattura esclusivamente su richiesta del viaggiatore anziché ad ogni emissione portando a richiedere, per le sole Carte Parco non oggetto di fatturazione, un minor numero di dati del viaggiatore.

"Tra le novità - prosegue Berrino - la possibilità di acquistare la Carta Parco, oltre che sul sito Trenitalia.com, anche sulla app di Trenitalia (QUI) e nelle stazioni presso le emettitrici automatiche. Gli esiti di tutte queste novità verranno monitorati costantemente".