Notte di lavori per la segnaletica, chiusa la nuova uscita di Albiano-Ceparana

Cinque Terre - Val di Vara - Per l’esecuzione dei lavori di installazione della segnaletica di uscita, sarà chiusa la carreggiata nord dell’A12 (direzione Genova) dal km 93+636 al km 92+882 circa. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione. L’inizio dei lavori è previsto per le 21.30 del giorno 21/07/2021 ed il termine per le 6 del giorno 22.07.2021. Pertanto per la durata dei lavori sarà chiusa l’uscita di Albiano-Ceparana.