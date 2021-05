Monterosso: partono le opere per la realizzazione dell’elisuperficie

Cinque Terre - Val di Vara - Sono partiti a Monterosso – in località Vettora – i lavori di realizzazione della prima elisuperficie della Riviera e del Parco Nazionale, attrezzata per interventi di emergenza antincendio, emergenza sanitaria e protezione civile. Il progetto prevede anche la realizzazione di due vasche della capacita di 27,80 mc ciascuna: una di accumulo e rifornimento idrico e una di miscelazione e di rifornimento di liquido ritardante. E’ prevista la realizzazione della nuova viabilità con la realizzazione di una piccola rotatoria. Durante le operazioni di emergenza saranno attivati i due semafori posti lungo la viabilità per garantire lo svolgimento in piena sicurezza. La pista sarà dedicata alla memoria del nostro Renzino De Simoni, storica colonna portante della Pubblica Assistenza “Croce Bianca” di Monterosso al Mare, prematuramente scomparso pochi mesi fa.