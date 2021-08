Monterosso, incontro sulla vaccinazione con la dottoressa Artioli

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 7 agosto alle 21.30 in Piazza Garibaldi a Monterosso si terrà un incontro rivolto alla cittadinanza a tema vaccini con la Dottoressa Artioli, che porterà, oltre alla sua conoscenza, anche la testimonianza di questi ultimi difficili tempi. "Speriamo con questo piccolo contributo - afferma il sindaco Emanuele Moggia - di rendere consapevole chi ancora è incerto sulla vaccinazione. Soprattutto, in un territorio come Monterosso che vede il passaggio di tante persone nel periodo estivo, la vaccinazione diventa un tema quanto meno urgente e da discutere con chi ha le competenze e conoscenze per rispondere ad eventuali dubbi".