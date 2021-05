Mangia Trekking e la cura dei sentieri, tra storia e natura

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue in fascia gialla, nella Valle del Biologico, nel comune di Varese Ligure, il lavoro di manutenzione e recupero dei sentieri a cura dell’associazione Mangia Trekking. Le attività svolte nei giorni scorsi hanno riguardato due tratti del percorso che conduce al castello di monte Tanano. Un primo tratto tra la Chiesa di San Giovanni di Varese Ligure e Vignia Luisa. Ed un secondo tratto che da Villa Lavaggi (bivio per Caranza) scende appunto al castello, di cui i partecipanti all’iniziativa hanno provveduto ad evidenziare alcuni suoi ruderi. Il lavoro dell’associazione Mangia Trekking si prefigge di valorizzare e recuperare il percorso storico su cui sorge il castello, edificato dai Fieschi intorno alla metà del XIII° secolo, era posto a dominare la valle dello Stora (guardando le località di Centocroci, Caranza, Porciorasco, Teviggio e Costola). La fortificazione, situata lungo la via che conduce al Passo di Centocroci, aveva la funzione di controllare la viabilità fra la Liguria e la pianura emiliana. Venne distrutta nel 1492 per volontà di Gian Luigi Fieschi, e con le sue pietre si edificò il quartiere di Varese Ligure, lungo la sponda sinistra del torrente Crovana. Per l’interesse territoriale che suscita questa attività di recupero, l’associazione Mangia Trekking ha provveduto anche ad acquistare un decespugliatore e le pitture necessarie a completare il progetto, che ha visto nella circostanza l’impegno e la professionalità dei volontari dell’Alpinismo Lento, Adriano Pietronave, Daniele Picetti, Danilo Giannini, Alinari Alberto e Giorgio Bellavia.