Levanto, una campagna per migliorare la raccolta differenziata

Settemila pieghevoli in consegna. L'assessore Lizza: "L'obbiettivo è ottimizzare il servizio, minimizzando i rifiuti che vanno in discarica".

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Levanto ha avviato una campagna di informazione sulle modalità di conferimento dei rifiuti domestici, al fine di migliorare il sistema integrato di raccolta differenziata e di sensibilizzare alla corretta fruizione del servizio di ritiro domiciliare.

“Abbiamo stampato settemila pieghevoli a colori, contenenti le modalità, i giorni e gli orari di conferimento, che stiamo consegnando agli esercizi commerciali e agli stabilimenti balneari, e che si potranno anche ritirare insieme alle forniture periodiche di sacchetti e contenitori presso l’ufficio al piano terra del palazzo municipale - spiega l’assessore all’Ambiente, Paolo Lizza (foto) - Chiedendo inoltre la collaborazione degli amministratori di condominio e delle agenzie immobiliari, che hanno contatti diretti con gli utenti, sia i residenti che i turisti che soggiornano nelle abitazioni private. E poi ci saranno anche messaggi telefonici”.



Il pieghevole è scaricabile anche dal sito del Comune, mentre dalla brossure cartacea, attraverso il QR-Code, è possibile visualizzare la pagina internet contenente le informazioni generali e il documento relativo alla dichiarazione ambientale.

“La raccolta differenziata domiciliare è un servizio molto complesso e articolato, difficile da gestire in proprio per un ente che opera su un vasto territorio compreso tra mare e colline e che deve garantire un servizio efficiente anche in piena stagione turistica sia ai borghi della vallata che alle utenze (residenziali e produttive) che operano nel capoluogo - sottolinea Lizza - Pur dovendo a volte affrontare alcune inevitabili criticità, riusciamo però a soddisfare le esigenze degli utenti e a produrre una quantità di differenziata che si è ormai da tempo attestata oltre il 70% del totale. L’obiettivo della campagna di informazione è ottimizzare il servizio grazie al corretto funzionamento del conferimento, in modo da facilitare la raccolta e minimizzare la quantità di rifiuti destinati alle discariche di materiali indifferenziati. A ciò possiamo arrivare solo con la collaborazione e il rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini”.