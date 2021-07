Levanto tributa la cittadinanza onoraria a Pippo Santonastaso

Cinque Terre - Val di Vara - Si svolgerà sabato 17 luglio, alle ore 12, nella sala consiliare del palazzo municipale, in piazza Cavour, la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria di Levanto a Pippo Santonastaso. Attore, cabarettista, presentatore e animatore di spettacoli, Santonastaso approdò a Levanto all’età di dieci anni, quando, nel 1946, raggiunse la cittadina ligure con la sua famiglia, esule dalla Croazia. La lunga e brillante carriera artistica lo portò a lasciare la riviera, ma a Levanto Pippo ha sempre continuato a trascorrere gran parte dell’estate, sia per ritrovarsi con gli amici dell’infanzia, sia per animarne le serate inventando e conducendo spettacoli serali ed eventi di beneficenza (soprattutto a favore del Gisal): dai Giochi in piscina (nelle vasche del Casinò) al Trofeo del dilettante, dai cortei in maschera alle cacce al tesoro, dalle disfide pittoriche dei murales sotto le arcate dell’ex viadotto ferroviario alle sfilate di moda.



Sotto la sua regìa, a partire dagli anni ’90 e fino al primo decennio del nuovo millennio, il Casinò tornò ad essere il centro delle serate estive levantesi, dove la musica, il canto e il ballo accomunavano residenti e villeggianti che amavano tirare tardi. “Grazie al profondo amore per la nostra cittadina - è scritto nella motivazione riportata sulla

pergamena che il sindaco, Luca Del Bello, gli consegnerà - fin dalla tenera età si è integrato nella comunità levantese instaurando, negli anni, un legame duraturo e rivestendo un ruolo da protagonista nel campo dell’intrattenimento con particolare attenzione alle tematiche sociali. L’amministrazione comunale gli è riconoscente per l’affetto, la sensibilità e il ricordo sempre dimostrati nei confronti della comunità levantese”.