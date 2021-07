Levanto, rinnovate a tariffe agevolate le convenzioni con le associazioni che operano sul litorale

Cinque Terre - Val di Vara - Nel corso di una riunione tenutasi venerdì 23 luglio, il nuovo Consiglio di amministrazione della “Levante multiservizi srl” ha rinnovato le concessioni con le associazioni che operano sul demanio marittimo in gestione alla società. Anche grazie ad un auspicio manifestato dal sindaco, il rinnovo è avvenuto a tariffe più favorevoli per coloro che utilizzano spazi e servizi. Nell’area dei “Diportisti Vallesanta”, le imbarcazioni fino a 5 metri di lunghezza pagheranno 400 euro annui a fronte dei 500 precedenti; quelle fino a sei metri 500 euro (rispetto ai 550 precedenti).



I soci dell’associazione marinara “La Pietra”, che opera sull’arenile omonimo, al lato orientale del golfo (il porticciolo dei pescatori) pagheranno 200 euro l’anno per il ricovero di una barca e 150 per quello di una canoa, mentre chi possiede entrambe i natanti sborserà 300 euro. Rinnovate anche le convenzioni con il locale “Circolo velico” e con la Società Ginnastica “Settore Nuoto”. Gli accordi entreranno in vigore per tutti dal primo gennaio 2022; dureranno fino a fine 2024 tranne che per la “Ginnastica”, con la quale si è varato un accordo di durata annuale.



Come aveva preannunciato lo scorso febbraio, durante una seduta del Consiglio comunale, il sindaco, Luca Del Bello, ribadisce l’obiettivo del rinnovo delle convenzioni: “Si tratta di associazioni locali che hanno uno scopo mutualistico e di volontariato, e come tali devono essere trattate. Già all’inizio del mio mandato avevo chiesto che, a fronte di alcuni disservizi tecnici verificatisi nell’area nautica di Vallesanta, si applicasse uno sconto simbolico, poi quantificato nel 10%, sulle tariffe del 2021 ai ‘Diportisti’. Su questa linea l’amministrazione, anche grazie al presidente del Consiglio comunale, Eugenio Cappellini, ha lavorato di concerto con la nuova dirigenza della società fino a raggiungere un risultato condiviso che credo accontenti tutte le parti interessate”.